Lorenzo Musetti in finale al Masters 1000 di Montecarlo quante posizioni in classifica e soldi guadagna

Lorenzo Musetti non si ferma ed è per la prima volta in carriera in finale in un torneo Masters 1000. Altro importante traguardo raggiunto dal tennista carrarino, che ancora una volta riesce a piazzare una rimonta vincente sulla terra battuta del Principati di Monaco. In semifinale a farne lee spese è stato Alex Di Minaur, mentre domenica l'avversario – per andare a caccia del titolo più importante – sarà Carlos Alcaraz. Una sfida sulla carta certamente complicata, ma che mette in palio davvero tanto per l'allievo di Simone Tartarini, in quanto a prestigio ma non solo.A CHE ORA Musetti-ALCARAZ DOMENICA?TABELLONE MontecarloMONTPREMI MontecarloIL NUOVO RANKING E IL MONTEPREMIRaggiungere la finale è stato importante, con Lorenzo che conquista infatti 650 punti ATP che gli danno la certezza di salire alla posizione n°11 della classifica mondiale, ovvero migliorare ancora il suo miglior ranking di sempre (attualmente il suo best è n°15).

