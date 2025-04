Costantino Vitagliano la malattia autoimmune Sono una cavia per le cure sperimentali

Costantino Vitagliano - la malattia autoimmune : “Sono una cavia per le cure sperimentali”

(Adnkronos) – Costantino Vitagliano è tornato a Verissimo a parlare della sua malattia autoimmune. L'ex tronista di Uomini e Donne è stato ospite oggi, sabato 12 aprile, nello studio di Silvia ...

