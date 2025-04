Thesocialpost.it - “La costringeva a lavarsi così”. Orrore in Italia, violenze spaventose sulla moglie incinta

Leggi su Thesocialpost.it

Violentava e aggrediva laripetutamente durante la giornata, costringendola acon candeggina, sostenendo che doveva “purificarsi”. Il Tribunale di Roma ha emesso una condanna di cinque anni e quattro mesi nei confronti di un uomo di cinquantotto anni. Oltre alle aggressioni fisiche nei confronti della, l’imputato avrebbe anche fatto giocare i loro due figli, di due e cinque anni, con una pistola. A seguito dellesubite, la donna ha deciso di denunciare il marito, portandolo in giudizio.Leggi anche: Donna muore in ospedale, ora la scoperta: cos’aveva sul corpo, ipotesi mostruosaCostringe lacon candeggina per “purificarsi” Secondo quanto riportato da La Repubblica, gli atti di violenza del cinquantottenne nei confronti dellasono iniziati nel 2017.