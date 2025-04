Lapresse.it - Milano, scontri a manifestazione pro Pal in piazzale Lagosta

Durante il corteo nazionale pro Pal in corso a, alcuni manifestanti con il volto coperto, che marciavano dietro allo striscione degli antagonisti, hanno danneggiato il bancomat del Banco Desio e le vetrine del Carrefour di via Alserio.Disordini anche intra manifestanti e forze dell’ordine. “Tutto il mondo odia la polizia” uno dei cori intonati, in francese. Quando i manifestanti sono arrivati all’altezza di, la polizia avrebbe bloccato una ragazza, e da qui sono nati dei tafferugli, a cui si è unito un gruppo di antagonisti, con lanci di bottiglie nei confronti della polizia, che ha risposto con il lancio di lacrimogeni.