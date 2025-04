Niente dazi su smartphone e computer altro passo indietro di Trump per salvare gli iPhone

dazi imposti da Donald Trump non si applicheranno a prodotti come smartphone, computer, tablet, ma anche microchip e macchine per semiconduttori. Un 'favore' alle aziende tech, come Apple e Nvidia, che spesso producono in Cina o comunque al di fuori degli Usa. A breve, però, potrebbero arrivare altri dazi specifici per il settore. Leggi su Fanpage.it imposti da Donaldnon si applicheranno a prodotti come, tablet, ma anche microchip e macchine per semiconduttori. Un 'favore' alle aziende tech, come Apple e Nvidia, che spesso producono in Cina o comunque al di fuori degli Usa. A breve, però, potrebbero arrivare altrispecifici per il settore.

Potrebbe interessarti anche:

Usa contro Cina - niente dazi per smartphone - computer e chip. L’ennesima retromarcia di Trump

Computer, smartphone, chip e semiconduttori sono alcune delle categorie escluse dai dazi reciproci tra Usa e Cina. La retromarcia a sorpresa, un sollievo per Apple e per tutte le aziende di ...

Niente dazi di Trump su Pc - smartphone e chip cinesi. Prodotti vitali per gli Usa

Milano, 12 aprile 2025 – Metti i dazi, togli i dazi. Alza i dazi, sospendi i dazi. Strategia studiata o no, resta il fatto che Trump un giorno sì e l’altro pure cambia le carte in tavola: che sia ...

Niente dazi su smartphone e pc - la mossa di Trump che salva (per ora) gli iPhone e i prodotti elettronici

Donald Trump esenta gli smartphone, i computer e altri dispositivi elettronici dai dazi reciproci. Le esclusioni – riporta l’agenzia Bloomberg citando la gazzetta ufficiale – riguardano anche i ...

Usa contro Cina, niente dazi per smartphone, computer e chip. L’ennesima retromarcia di Trump. Niente dazi su smartphone e pc, la mossa di Trump che salva (per ora) gli iPhone e i prodotti elettronici. Niente dazi su smartphone e computer, altro passo indietro di Trump per salvare gli iPhone. Niente dazi su Pc, smartphone e chip cinesi. Ennesima sorpresa di Trump. Prodotti vitali per gli Usa. Bloomberg: Trump esenta chip, smartphone e computer dai dazi "reciproci" - Bloomberg: Trump esenta chip, smartphone e computer dai dazi "reciproci". Trump risparmia smartphone e pc dai dazi: un assist ad Apple e i suoi Iphone. Ne parlano su altre fonti

(A darne comunicazione è fanpage.it:) Niente dazi su smartphone e computer, altro passo indietro di Trump per salvare gli iPhone - I dazi imposti da Donald Trump non si applicheranno a prodotti come smartphone, computer, tablet, ma anche microchip e macchine per semiconduttori ...

(Il quotidiano msn.com ha riportato che:) Niente dazi di Trump su Pc, smartphone e chip cinesi. Prodotti vitali per gli Usa - Secondo un documento delle dogane visionato da Bloomberg alcuni articoli, che non si producono in Usa, sarebbero esentati dai dazi reciproci arrivati per la Cina al 125% ...

(In base alle informazioni di msn.com:) Niente dazi su smartphone e pc, la mossa di Trump che salva (per ora) gli iPhone e i prodotti elettronici - La Casa Bianca che per ora sembra graziare tutti i prodotti elettronici. Secondo l'agenzia Bloomberg, non è escluso che possano arrivare tariffe che colpiscano direttamente i semiconduttori L'articolo ...