Monza Nesta sbotta ampquotSono arrabbiato quanti vogliono restare quaampquot

Nesta, allenatore del Monza, commenta la sconfitta della sua squadra contro il Venezia, nella 32esima giornata di Serie A: `Nel primo. Leggi su Calciomercato.com Alessandro, allenatore del, commenta la sconfitta della sua squadra contro il Venezia, nella 32esima giornata di Serie A: `Nel primo.

TS – Monza - ufficiale l’esonero di Bocchetti : torna Nesta

2025-02-10 13:23:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: La sconfitta dell’Olimpico per 5-1 contro la Lazio mette fine all’esperienza di Salvatore Bocchetti alla guida del Monza. Ingaggiato ...

UFFICIALE – Alessandro Nesta ritorna ad allenare il Monza dopo l’esonero di Bocchetti. Il comunicato

Ora è UFFICIALE: Alessandro Nesta è ritornato ad essere il nuovo allenatore del Monza dopo aver sollevato subito dall’incarico Bocchetti Ora l’annuncio è ufficiale: Alessandro Nesta è ritornato ad ...

Nesta : «L’Inter fa le giostre in Europa - complimenti a noi del Monza»

Nesta ha parlato in conferenza stampa al termine di Inter-Monza, match finito 3-2 a favore dei nerazzurri. Queste le sue parole da San Siro. CONFERENZA STAMPA NESTA POST INTER-MONZA CONFERENZA NESTA ...

(Come riportato da calciomercato.com:) Monza, Nesta sbotta: "Sono arrabbiato, quanti vogliono restare qua?" - Alessandro Nesta, allenatore del Monza, commenta la sconfitta della sua squadra contro il Venezia, nella 32esima giornata di Serie A: `Nel primo tempo le fasi difensive.

(Lo rende noto tuttosport.com:) Il Monza crolla a Cagliari e Nesta sbotta: "A fine anno parlerò" - Nell'immediato post-partita il tecnico biancorosso ha affidato ai microfoni della mixed-zone il suo sfogo dopo la dura sconfitta nella trasferta sarda ...

(Come indicato da concorezzo.org:) Il Monza viene raggiunto nel finale e anche Nesta si arrende - Ora il Monza è ormai retrocesso in Serie B anche per il suo allenatore Alessandro Nesta. Lo aveva dichiarato alla vigilia che in caso di mancato successo della sua squadra le speranze sarebbero ...