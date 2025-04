Musetti vola in finale l’urlo di Carrara si sente fino a Montecarlo

Montecarlo, 12 aprile 2025 – Adelante Lorenzo. Musetti incanta Montecarlo, batte in tre set il numero 10 del ranking (1-6, 6-4, 7-6), l’australiano Alex De Minaur, e diventa il nono italiano a raggiungere la finale del prestigioso torneo Atp 1000 del Principato di Monaco. E la sua Carrara oggi sarà tutta davanti alla tv per fare il tifo. Era la terza volta che i due si sfidavano con un bilancio di 1-1, ma la prima sulla terra rossa. Se il primo set – come spesso capita – non ha avuto storia, alla lunga Musetti ha piazzato alcuni colpi che hanno scatenato l’entusiasmo del pubblico, che l’ha sostenuto a gran voce, mentre l’aussie ha iniziato a subire l’estro del carrarino che in un terzo set di break e controbreak è arrivato sul 6-6. Il tie brak è iniziato male ma Musetti ha ripreso in mano la partita e ha chiuso sul 7-4. Lanazione.it - Musetti vola in finale, l’urlo di Carrara si sente fino a Montecarlo Leggi su Lanazione.it , 12 aprile 2025 – Adelante Lorenzo.incanta, batte in tre set il numero 10 del ranking (1-6, 6-4, 7-6), l’australiano Alex De Minaur, e diventa il nono italiano a raggiungere ladel prestigioso torneo Atp 1000 del Principato di Monaco. E la suaoggi sarà tutta davanti alla tv per fare il tifo. Era la terza volta che i due si sfidavano con un bilancio di 1-1, ma la prima sulla terra rossa. Se il primo set – come spesso capita – non ha avuto storia, alla lungaha piazzato alcuni colpi che hanno scatenato l’entusiasmo del pubblico, che l’ha sostenuto a gran voce, mentre l’aussie ha iniziato a subire l’estro del carrarino che in un terzo set di break e controbreak è arrivato sul 6-6. Il tie brak è iniziato male maha ripreso in mano la partita e ha chiuso sul 7-4.

