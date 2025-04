Offerta con tanti soldi per Yildiz la Juve è sotto assedio

sotto assedio. Il club rischia di perdere uno dei suoi gioielli più luminosi. L’attacco può davvero essere rivoluzionatoSarà un’estate calda per la Juventus. I bianconeri saranno chiamati a giocare il Mondiale per Club senza diversi calciatori, che fanno parte della rosa attuale.L’Arsenal piomba sull’attaccante, allarme Juve: “Offerta con tanti soldi” (LaPresse) – Calciomercato.itMolti dei giocatori, come Kolo Muani, arrivati in prestito, infatti, faranno le valigie. Il mese di giugno può così essere più intenso del previsto tra entrate ed uscite. I bianconeri potrebbero davvero dover fare i conti con una vera e propria rivoluzione in attacco.Non è un segreto ormai, che per Conceicao non ci sono più certezze. Il suo riscatto appariva fatto fino a poco tempo fa, ora è tutto bloccato e un suo ritorno in Portogallo non è da escludere. Calciomercato.it - “Offerta con tanti soldi per Yildiz”: la Juve è sotto assedio Leggi su Calciomercato.it I bianconeri. Il club rischia di perdere uno dei suoi gioielli più luminosi. L’attacco può davvero essere rivoluzionatoSarà un’estate calda per lantus. I bianconeri saranno chiamati a giocare il Mondiale per Club senza diversi calciatori, che fanno parte della rosa attuale.L’Arsenal piomba sull’attaccante, allarme: “con” (LaPresse) – Calciomercato.itMolti dei giocatori, come Kolo Muani, arrivati in prestito, infatti, faranno le valigie. Il mese di giugno può così essere più intenso del previsto tra entrate ed uscite. I bianconeri potrebbero davvero dover fare i conti con una vera e propria rivoluzione in attacco.Non è un segreto ormai, che per Conceicao non ci sono più certezze. Il suo riscatto appariva fatto fino a poco tempo fa, ora è tutto bloccato e un suo ritorno in Portogallo non è da escludere.

