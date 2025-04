LIVE Musetti De Minaur 1 6 6 4 7 6 ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA altra rimonta da urlo è finale con Alcaraz

DIRETTA LIVEC’E’ L’IPOTESI CHE NON SI GIOCHI LA finale A Montecarlo: COSA SUCCEDEREBBE?18.21 Grazie a questo risultato, l’azzurro è sicuro di salire al n.11 del ranking ATP. Se vincesse la finale, diventerebbe n.7.18.20 Lorenzo Musetti ha battuto l’australiano Alex De Minaur per 1-6, 6-4, 7-6 (4) in 2 ore e 38 minuti. Tra meno di 18 ore dovrà tornare in campo, ma ci penseremo domani.18.19 Eccezionale anche oggi Musetti. Ha proprio cambiato atteggiamento. Non si è mai lamentato quando non funzionava niente nel primo set. Ha cercato dentro se stesso le chiavi per ribaltare questa partita e lo ha fatto con alcuni sprazzi davvero celestiali, nonostante non sia mancato qualche errore.7-4 finaleEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! Musetti gioca il back di rovescio lungolinea, in rete il diritto incrociato di De Minaur! Domani alle 12. Oasport.it - LIVE Musetti-De Minaur 1-6, 6-4, 7-6, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: altra rimonta da urlo, è finale con Alcaraz! Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAC’E’ L’IPOTESI CHE NON SI GIOCHI LA: COSA SUCCEDEREBBE?18.21 Grazie a questo risultato, l’azzurro è sicuro di salire al n.11 del ranking ATP. Se vincesse la, diventerebbe n.7.18.20 Lorenzoha battuto l’australiano Alex Deper 1-6, 6-4, 7-6 (4) in 2 ore e 38 minuti. Tra meno di 18 ore dovrà tornare in campo, ma ci penseremo domani.18.19 Eccezionale anche oggi. Ha proprio cambiato atteggiamento. Non si è mai lamentato quando non funzionava niente nel primo set. Ha cercato dentro se stesso le chiavi per ribaltare questa partita e lo ha fatto con alcuni sprazzi davvero celestiali, nonostante non sia mancato qualche errore.7-4EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!gioca il back di rovescio lungolinea, in rete il diritto incrociato di De! Domani alle 12.

