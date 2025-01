Inter-news.it - Frattesi, più Roma che Napoli: l’Inter osserva. Tre condizioni – CdS

Leggi su Inter-news.it

Sedovesse cedere Davidela destinazione più probabile saràe non. Il club nerazzurroattentamente dettando anche ledell’eventuale operazione.CAPITALE E NON VESUVIO – Tutte le strade portano a, anche quella di Davide? Niente è da escludere. Il centrocampista di Fidene, com’è già noto, vorrebbe giocare di più ed è insoddisfatto del minutaggio (942 minuti complessivi) assegnatogli da Simone Inzaghi. Ma fin qui si tratta solamente di malcontento, perchénon ha mai chiesto la cessione né Marotta né tantomeno al suo allenatore. Laè però in agguato e se oggidecidesse di lasciare andare il proprio giocatore lo farebbe solamente per lae non per il. Il motivo è chiaro: non rinforzare una diretta concorrente per la corsa allo scudetto.