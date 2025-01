Ilrestodelcarlino.it - Femminicidio di Ripaberarda. Fiaccolata nel nome di Emanuela

Unaper commemorareMassicci, la giovane madre ditragicamente uccisa dal marito Massimo Malavolta nella notte del 19 dicembre scorso. E’ quanto organizzato dal Comune di Castignano per il 18 gennaio, esattamente un mese dopo l’accaduto. L’idea è stata del sindaco Fabio Polini, che sin dal primo istante successivo al dramma ha espresso la propria vicinanza ai familiari della donna. Una vicenda, questa, che ha sconvolto tutta la comunità di, che ancora non sa darsi pace. "Lavuole rappresentare un momento di raccoglimento, riflessione e solidarietà – spiega il sindaco Polini -. L’iniziativa non coinvolgerà solo i cittadini di Castignano ma anche quelli dei comuni limitrofi". Il corteo, in preghiera, prenderà il via alle 18 dall’abitazione in cuiviveva insieme al marito e ai due figli.