Lanazione.it - Empoli, che batosta: il Lecce lo travolge 3-1 al "Castellani"

Leggi su Lanazione.it

, 11 gennaio 2025 – Il “derby dei due ex”, i tecnici D’Aversa e Giampaolo, finisce col trionfo dell’ospite: ildel cosiddetto maestro, infatti, stende 3-1 l’al “”, agguantandolo in classifica a 20 punti. Prova davvero modesta, quella empolese: primo tempo horror, con errori su errori, secondo con un moto d’orgoglio, ma pure tanta imprecisione. D’Aversa punta su Seghetti tra i pali, lasciando Vasquez in panchina; non c’è Anjorin, che ha accusa un problema nella rifinitura., le foto della partita Nelle assenze costringono Giampaolo ad arretrare Dorgu e schierare Helgason titolare. L’ex Bologna Karlsson parte dalla panchina. Dopo sei minuti,avanti con il solito Morente (goleador, almeno negli ultimi tempi): azionente di Pierotti sulla destra, palla messa dentro, velo di Krstovic, arriva Morente, che mette dentro (con deviazione del pallone da parte di Goglichidze).