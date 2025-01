Calciomercato.it - Che intreccio per il nuovo bomber: c’è l’ostacolo Milan per la Juventus

La Juve, oltre a sistemare la difesa, va a caccia sul mercato di unattaccante per rimpolpare la rosa di Thiago MottaLanon può più aspettare. Anche contro il Torino la rosa di Thiago Motta sarà quasi ai minimi termini in difesa e attacco, dopo gli acciacchi di Conceicao e Vlahovic che non verranno convocati per il derby dell’Olimpico.Cristiano Giuntoli (Ansa) – Calciomercato.itL’unico reparto dove il tecnico bianconero può ruotare e ha ampie alternative è il centrocampo, al netto dell’assenza oggi dello squalificato Locatelli. I guai però sono negli altri reparti e, vista l’assenza per affaticamento di Vlahovic, Motta sarà costretto a schierare Nico Gonzalez da falso nueve come punto di riferimento offensivo. Tutto questo considerando anche lo stop prolungato di Milik, assente da giugno per la doppia operazione al menisco e con il rientro del polacco che è slittato ulteriormente a causa delle noie muscolari accusate durante il percorso di recupero.