Anteprima24.it - Casertana: sta piovendo, cosa potrebbe andare peggio? Terza sconfitta consecutiva

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiQualche ora prima della partita, c’è stato l’annuncio dell’allerta meteo su Caserta: ed in effetti, sul Pinto piove pioggia mista a neve.piovere, si direbbe quando le cose già vanno male.ro segnare, sidire quando, appunto, già piove. Ed è così: primo tiro, un gol: segna Guerra per l’AZ Picerno, dopo 34 minuti, dopo le solite azioni offensive della, cui si conta una traversa da 0 metri di Bakayoko, ed un tiro potente respinto da Vano. Arriva col Picerno la secondadel 2025, ladopo Juventus NG e Latina. Lanon vince in casa dalla gara con la Cavese del 21 ottobre.Sulla panchina dellasiede Michele Zeoli, il secondo allenatore di Massimo Pavanel, che ha preparato la gara col Picerno in due giorni dopo il terremoto tecnico in casa rossoblù.