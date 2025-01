Anteprima24.it - Cade sulle piste a Roccaraso, grave una 18enne

Tempo di lettura: < 1 minuto

Incidente nel primo pomeriggio nel comprensorio sciistico dell'Aremogna, a Roccaraso (L'Aquila), dove una diciottenne, originaria di Napoli, è caduta da sci. La ragazza ha riportato un trauma cranico e facciale che ha reso necessario il trasferimento d'urgenza, in ambulanza, all'ospedale "Cardarelli" di Napoli dopo un primo passaggio nel presidio ospedaliero di Castel di Sangro (L'Aquila). La giovane è ora ricoverata in prognosi riservata. Impossibile il recupero in elicottero a causa delle avverse condizioni atmosferiche.