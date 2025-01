.com - Basket B nazionale / Fabriano e Jesi, turno casalingo contro Livorno e Salerno

Settimana lunga con tre partite in otto giorni. Niccolai avrà a disposizione il nuovo arrivato Scanzi, Ghizzinardi non potrà disporre di Marulli e PetrucciVALLESINA, 11 gennaio 2025 –ritornano sulle tavole da gioco e lo faranno domenica pomeriggio 12 gennaio davanti al loro pubblico per la prima giornata del girone di ritorno della serier B.I cartai ospiteranno, i leoncelli.Come noto il girone di ritorno, questa stagione, non prevede corrispondenza tra le sfide dello stessodel girone di andata.La squadra fabrianese punta al riscatto dopo la sconfitta nel derby ma l’avversario non è dei più comodi. Ci sarà sulle tavole da gioco per provare a dare un volto diverso alla squadra il nuovo arrivato Andrea Scanzi.In casana invece coach Ghizzinardi getta acqua sul fuoco dell’entusiasmo.