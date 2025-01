Quifinanza.it - Venduta a Sambuca di Sicilia una casa a 3 euro, asta vinta da una famiglia inglese

Le grandi Capitalipee offrono sicuramente molte opportunità a chi è interessato a raccoglierle, ma è fuor di dubbio che siano contraddistinte da un’elevata dose di caos che si ripercuote sui cittadini producendo stress e un certo mal di vivere. Luoghi comuni, probabilmente, non certo per unche da Londra ha deciso di trasferirsi dalla Capitale britannica in provincia di Agrigento, adiper l’esattezza, uno dei borghi più belli d’Italia, sfruttando un’iniziativa lanciata dal Comune che ha permesso loro di prendere unaall’con soli 3. Da anni, infatti, il piccolo centrono lancia iniziative volte a rivitalizzare il borgo, agevolando di fatto chi intende trasferirsi in questo luogo contraddistinto da ritmi lenti e paesaggi suggestivi.Comprataa 3diLafin qui londinese che ha comprato all’ladia soli 3è composta da 4 persone, mamma, papà e due figli, Marck e Maisy, di 4 e 7.