The Brutalist | il nuovo trailer

Leggi su Cinefilos.it

The: ilArriva il 6 febbraio al cinema con Universal Pictures The, ilfilm di Brady Corbet con protagonista Adrien Brody e trai titoli maggiormente quotati nel corso della stagione dei premi in corso. Gli ultimi Golden Globes hanno incoronato il titolo miglior dramma dell’anno, mentre Corbet e Brody hanno vinto nelle rispettive categorie.La trama di TheFuggendo dall’Europa del dopoguerra, l’architetto visionario László Toth (Adrien Brody) arriva in America con l’obiettivo di ricostruire la sua vita, il suo lavoro e il suo matrimonio con la moglie Erzsébet, dopo essere stati separati durante la guerra a causa di confini mutevoli e regimi oppressivi. Da solo in un paese sconosciuto, László si stabilisce in Pennsylvania, dove il ricco e influente industriale Harrison Lee Van Buren riconosce il suo talento nell’arte di costruire.