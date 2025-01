Lettera43.it - Terzo mandato, De Luca risponde al governo: «Hanno paura che gli elettori si esprimano»

Come ci si attendeva, Vincenzo Deha prontamente risposto alla decisione delMeloni di impugnare la legge regionale che autorizza il, definendola un’azione «contra personam». Durante una conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia, il presidente ha accusato l’esecutivo di aver agito per «politica» e ha dichiarato: «Non abbiatedegli. Date ai cittadini la possibilità di esprimersi». Secondo il presidente, la decisione è segno di una politica nazionale «indifferente ai problemi concreti dei territori» e animata da «scambi politici». Deha inoltre sottolineato che altre regioni, come il Veneto e il Piemonte,approvato leggi simili senza subire impugnazioni.De: «Quando siamo arrivati, la Campania era sommersa dai rifiuti e dalla disamministrazione»Deha poi difeso il suo operato e quello della sua amministrazione: «Quando siamo arrivati, la Campania era sommersa dai rifiuti e dalla disamministrazione.