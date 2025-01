Lanotiziagiornale.it - “Sulla pace l’Europa ha fallito. E ora ci tocca sperare negli Usa”: parla il capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Difesa alla Camera, Pellegrini

Il futuro capo della Casa Bianca, Donald Trump, ha annunciato che un incontro con Vladimir Putin è in preparazione, con lo scopo di “porre fine” al conflitto.Marcodelin, possiamoche con Trump si arrivi a una svolta nel conflitto in Ucraina?“Sarebbe stato meglio arrivarci 100 mila morti ucraini fa, ad aprile 2022, quando Londra e Washington bloccarono un accordo già raggiunto da Putin e Zelensky. Se oggi siamo costretti ain Trump vuol dire cheultimi tre anni l’Italia ehanno rinunciato ad essere attori protagonisti al tavolo dei negoziati. Vuol dire che i principali leader europei, dopo la folle invasione di Putin, hanno soffiato sul fuoco del conflitto invece di impegnare tutte le proprie forze, il proprio prestigio, la propria influenza per spegnere quei fuochi.