Oasport.it - Sofia Goggia: “Vivo giorno per giorno. In gara troveremo condizioni totalmente diverse”

si presenta con ambizioni importanti al weekend di Sankt Anton (in Austria), che ospita due gare veloci in occasione della nona tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca sarà una delle favorite principali sia in discesa (domani) che in SuperG (domenica), dopo aver firmato il terzo tempo ieri nell’unica prova disputata.“Negli ultimi anni il calendario è stato improntata su una prima parte di gare dedicate dalle discipline tecniche, e una seconda con tanta velocità. Da adesso in poi cominciano a fare vera velocità, ildella prova è stata una giornata molto particolare“, dichiara la campionessa olimpica di Pyeongchang 2018 in vista della fase più intensa della stagione.“Quando abbiamo iniziato la ricognizione, la neve era molto ghiacciata anche a causa della pioggia caduta che è penetrata, poi le temperature si sono alzate e quando siamo scese tre ore dopo abbiamo trovato una neve marcia, quasi primaverile.