Zon.it - Salerno, grave Incidente sul lavoro al Porto: due operai feriti

Questa mattina, venerdì 10 gennaio, si è verificato unsulpresso ilcommerciale di. Intorno alle 9:30, due, impegnati nell’area “merci varie” all’interno di una gabbia di sicurezza utilizzata per raggiungere una nave, sono rimasti seriamente.La dinamica dell’Secondo le prime ricostruzioni e come riportato dal sito Ottopagine.it enotizie.it, per cause ancora da accertare, la gabbia si è improvvisamente sganciata, causando la caduta deglie provocando loro gravi lesioni. Le indagini sono attualmente in corso per chiarire con esattezza quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.Le condizioni deiFortunatamente, nessuno dei dueè in pericolo di vita. Uno di loro ha riportato fratture alla spalla e al ginocchio, mentre l’altro ha subito la frattura della mascella e una sospetta lesione costale.