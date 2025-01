Secoloditalia.it - Sala, Calabresi a Piazza Pulita: “Meloni ha giocato bene le sue carte”. E Formigli sbianca (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Non sempre l’allestimento del set anti-ano riesce benissimo. Stavolta Corrado, per la prima puntata didel nuovo anno, ha sbagliato coreografia e ospite. A lasciare senza parole il giornalista televisivo più ostile al governo arrivano le parole in lode della premier di Marioa proposito dell’innegabile capolavoro italiano della liberazione a tempo di record di Cecilia. Il direttore di Chora Media, testata per la quale lavora la giornalista italiana arrestata a Teheran, cattura l’attenzione dello studio raccontando le prime reazioni di Cecilia, che ha intervistato all’indomani del ritorno in Italia. A tratti commosso si dilunga sulla prima notte trascorsa in libertà dopo i 20 giorni di sequestro nel carcere di Evin. Notte passata interamente alla finestra senza riuscire a dormire.