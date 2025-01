Rettore l’Antidiva | La musica non è fast food

Leggi su Funweek.it

Esce il 10 gennaio il nuovo album di inediti di, Antidiva Putiferio. Un lavoro che arriva quattordici anni dopo Caduta massi e che – già dal titolo – conferma l’indole assolutamente ribelle della cantautrice. Non a caso la prima traccia è Antidiva, «perché parlo come mangio – dice– in un’epoca in cui tutti se la tirano». Inediti a parte, in Antidiva Putiferio troviamo poi le collaborazioni con Ditonellapiaga (in Chimica, brano sanremese del 2022), Beatrice Quinta (in Thelma & Louise), BigMama (in Disco Prosecco), La Sad (in Beepolare), Marta Tenaglia (in Ventilatore) e Tancredi (in Faccio da me).Tutti giovanissimi.«Mi hanno aiutato tanto. Beatrice, ad esempio, è una ragazza bellissima e divertentissima. Mi chiama, mi racconta le sue cose. Mi fa impazzire, è la Marilyn di Palermo, ci lega un affetto profondo.