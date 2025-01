Agi.it - Renzi e i suoi primi 50 anni, festa a base di pappa al pomodoro e una fase nuova

AGI - "Ho vinto uno scudetto da capocannoniere, ora posso stare anche in panchina purché vinca la squadra". Parole, quelle di Matteo, che arrivano nel momento in cui il leader di Italia Viva si appresta a festeggiare il cinquantesimo compleanno. Lo farà domani durante un evento a Firenze, un pranzo adial, in cui verrà lanciata anche unaproposta per l'alternativa al governo di centrodestra. "Quello che è chiaro", spiegaintervistato dall'AGI, "è che il centro è decisivo. Lo sa anche Meloni, per questo mi attacca. Per parafrasare De Gasperi, quando il centro guarda a sinistra i numeri non sono più quelli che ci si immagina". Rimane il problema delle frizioni, dei veti e dei sospetti incrociati all'interno del centrosinistra. Ostacoli superabili? "Se vuoi vincere le elezioni con questa legge elettorale, devi stare insieme.