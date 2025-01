Queen Celebration in Concert Tour 2025, André Abreu torna in Italia

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 10 gen. (askanews) – Dopo il grande successo del2024,incon lo spettacolo che fa rivivere la storia musicale di Freddie Mercury e della sua celeberrima band. Dopo la prima tappa al Teatro Repower ad Assago (MI) il 17 febbraioinsieme alla sua band e all’orchestra si esibiranno il 18 febbraio al Palaunical Teatro a Mantova, il 21 al Cineteatro Don Bosco a Potenza, il 22 al Politeama a Lecce, il 24 al Teatro Augusteo a Napoli, il 25 al Teatro Team a Bari, il 26 al Palariviera di San Benedetto (AP), il 27 ad Assisi (PG) al Teatro Lyrick, il 28 febbraio e il 1° marzo all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma e il 3 marzo a Bologna al Teatro Celebrazioni.innon è un sempliceo, non è un tributo, ma è un’immersione musicale nel lavoro della band britannica che combina i più grandi successi con uno spettacolo di luci e contenuti audiovisivi per far rivivere al pubblico la storia deie di Freddie Mercury, presentando momenti die di spettacoli memorabili, come “Live allo stadio di Wembley”.