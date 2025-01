Pronosticipremium.com - Post Dyche per l’Everton: i Friedkin sognano Mourinho, ma occhio a un altro ex Roma

Ambiente totalmente focalizzato sulla trasferta di Bologna, una gara che Ranieri ha presentato in conferenza stampa come insidiosa ma utile per laper continuare il suo percorso di crescita. Giallorossi non l’unico pensiero deiperò, che nelle ultime ore si sono resi protagonisti dell’ennesimo esonero della loro stagione, questa volta oltremanica: nel pomeriggio di ieri è stato sollevato dal suo incarico Sean, tecnico che stava per festeggiare l’anno di permanenza alla guida dei Toffees.Il tutto a poche ore dalla gara contro il Peterborough United, valida per il terzo turno di FA Cup, vinta con il risultato di 2-0 grazie ad un gol di Beto, obbiettivo di mercato della, e con in panchina l’allenatore ell’U18 Baines coadiuvato dall’esperto capitano della squadra Coleman.