Piante che salveranno il mondo (forse)

Il riscaldamento globale pone diverse sfide all’agricoltura e alle coltivazioni; le più diffuse, infatti, quelle che forniscono quasi la metà del fabbisogno calorico mondiale, ovvero riso, grano e mais, richiedono molta acqua per crescere. Rispettivamente 2.500 litri per un chilo di riso, 900 per un chilo di grano e 1.400 litri per uno di mais. E l’irrigazione è un problema, anzi può diventare il problema principale, insieme all’aumento delle temperature, ed è destinato ad aggravarsi con l’estendersi di lunghi e gravi periodi di siccità in aree tradizionalmente temperate.In Italia, negli ultimi anni la siccità, a volte alternata a fenomeni atmosferici imprevedibili come violente piogge e alluvioni, sta causando gravi danni al territorio e all’economia. La Sicilia, la regione finora più colpita – le precipitazioni sono al di sotto del cinquanta per cento rispetto alla media degli ultimi vent’anni – vive da tempo una crisi nella filiera degli agrumi.