Isaechia.it - Mauro Icardi ufficializza la relazione con la nuova fidanzata: “Oggi so che con te sono dove dovrei essere”

A distanza di circa cinque mesi dalla fine del matrimonio con Wanda Nara,hato la suacon China Suarez.L’attaccante del Galatasaray e l’attrice/modella argentina (nota in Italia per aver recitato in Flor e in Teen Angels), avrebbero iniziato a vedersi nel lontano 2021. Al tempo, infatti, Wanda – sposata condal 2014 – ha scoperto dei messaggi espliciti intercorsi tra il marito e la modella. In più, venne a sapere che i due si erano visti a Parigi (viveva in quel periodo), ma China rivelò che il calciatore le avesse detto che lacon Wanda fosse finita. A quel punto la manager, vincitrice della diciottesima edizione di Ballando con le Stelle, lasciòche chiese scusa pubblicamente.Da quel momento Wanda ha dato il via ad una guerra mediatica attaccando la modella, che si è difesa denunciando Nara per diffamazione.