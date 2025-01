Quotidiano.net - La sfida-show di De Luca: “Avanti sul terzo mandato. Il governo ha paura di me”

Napoli, 10 gennaio 2025 – Si definisce un “cristiano assurdo”, citando papa Celestino V raccontato da Ignazio Silone ne L’avventura di un povero cristiano. Vincenzo De, presidente della Campania, a 24 ore dalla decisione del Consiglio di ministri di impugnare la “sua” legge elettorale, non intende però fare come l’eremita abruzzese eletto che decise di abbandonare il soglio pontificio. Anzi, resta sulle barricate contro i nemici di ogni schieramento: “Pensare che Meloni, in questo quadro tormentato di guerre e tragedie, abbia voluto trovare il tempo per interessarsi della legge della Regione Campania è un motivo di orgoglio. Godere dell’attenzione di un presidente che ha familiarità con i potenti del mondo è un motivo di soddisfazione per un modesto artigiano della politica. La motivazione di tanta attenzione di Meloni è ladegli elettori e, forse, anche di De”.