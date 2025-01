Ilfattoquotidiano.it - La Corte suprema boccia il ricorso di Trump, sarà stabilita la pena per il caso della pornostar Stormy Daniels

Giudicato colpevole ormai oltre sei mesi fa, il presidente eletto degli Usa Donaldha cercato in ogni modo di evitare che il giudice stabilisse laper ildi New York relativo alla. Laamericana però hato la richiesta del tycoon di bloccare la sentenza. Il verdetto è atteso oggi alle 15.30 ora italiana. Il prossimo inquilinoCasa Bianca è accusato di avere falsificato la contabilitàOrganization per nascondere, alla voce “spese legali” il pagamento di 130mila dollari alla. Il pagamento venne effettuato attraverso il suo ex avvocato e ‘fixer’ Michael Cohen per comprare, alla vigilia delle elezioni 2016, il silenzioriguardo una passata relazione sessuale con il tycoon, avvenuta nel 2006, confermata in aula dalla