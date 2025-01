Jannik Sinner e le sparate di Kyrgios sul caso Clostebol | Mentirei se dicessi che non ci penso

Leggi su Open.online

ha vinto anche la seconda gara di esibizione, organizzata nella settimana che precede l’Australian Open. A far le spese della determinazione del numero uno al mondo è stato stavolta il greco Stefanos Tsitsipas, sbrigato in due set (6-3, 7-6) dopo un un’ora e 23 minuti di gioco.dice di avere «buone sensazioni» da quando è in Australia. Il bis dopo il trionfo dello scorso anno non è un obiettivo tabù. Il primo ostacolo lo affronterà lunedì, quando nel primo match dell’Australian Open incontrerà il cileno Nicolas Jarry.A caccia del bis in AustraliaLa cautela però non abbandona mai, che a Melbourne torna da campione e in apparente buonissima forma: «Sono felice di essere di nuovo qui, non so cosa accadrà quest’anno ma sono curioso di sapere cosa mi dirà questo torneo».