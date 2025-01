Lanotiziagiornale.it - In Cisgiordania dilagano le violenze, per la terza notte consecutiva i coloni israeliani hanno incendiato edifici e veicoli palestinesi

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Passano i giorni ma non si arrestano ledeiin. Per la, un gruppo diha dato alle fiamme proprietànel villaggio di Abu Falah, a nord-est di Ramallah. Qui è stato dato alle fiamme un locale agricolo e su un muro dell’o è apparsa la scritta “Revenge Funduq” (Vendicare Funduq, ndr), facendo riferimento al villaggio dove a inizio settimanaarmatisparato contro, uccidendo tre persone. Durante il blitz sono state incendiate anche diverse automobili.Inle, per laFortunatamente nel corso dell’attacco non ci sono state né vittime né feriti, e la Protezione civile palestinese ha fatto sapere di essere riuscita a domare l’incendio prima che potesse causare danni o pericoli ai civili.