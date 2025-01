Ilrestodelcarlino.it - I saldi? Meglio a febbraio: "Posticipandoli tuteleremo di più i piccoli negozi"

Ascom Federmoda lancia la proposta di rimandare l’inizio deidi un mese, dai primi di gennaio ai primi di, allo scopo di tutelare icommercianti. Inoltre, vorrebbe istituire la figura del Garante, che vigili sulle giornate di apertura e sull’operato di grandi catene e outlet, in modo da evitare episodi di concorrenza sleale. Roberto Montanari, presidente di Ascom Federmoda Ravenna e titolare delo di abbigliamento Scout nel centro storico della città, racconta le due proposte. Montanari, isono iniziati ormai da qualche giorno. Come procedono? "Il primo weekend è andato bene, con numeri importanti, complice anche il bel tempo. Poi, è arrivata la pioggia e sono rallentati". Se isono partiti bene, come mai si vuole posticiparne l’inizio? "Come Ascom Federmoda, stiamo lanciando un appello alla Regione per tutelare i, che oggi non stanno vivendo il loro periodo migliore, non solo a Ravenna ma in generale.