La povertà minorile non va in vacanza

Tra tutte le forme di fragilità che attraversano la nostra società , la povertà che colpisce bambine e bambini è certamente la più ingiusta. I minori sono i meno responsabili delle. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - La povertà minorile non va in vacanza

In questa notizia si parla di: povertà - minorile - vacanza - meno

Povertà minorile in Italia 2024: stabile al 27,1%, cresce tra i bimbi sotto i sei anni - Il rischio di povertà o esclusione sociale per i minori in Italia nel 2024 è stabile al 27,1% ma cresce per i bambini con meno di sei anni passando dal 25,9% al 27,7%.

Povertà minorile in Italia 2024: rischio stabile al 27,1%, in aumento per i più piccoli - Il rischio di povertà o esclusione sociale per i minori in Italia nel 2024 è stabile al 27,1% ma cresce per i bambini con meno di sei anni passando dal 25,9% al 27,7%.

Povertà minorile in Italia: nel 2024 oltre un minore su quattro a rischio esclusione sociale. I dati ISTAT - Secondo l’indagine Istat sulle condizioni di vita degli under 16, nel 2024 il 26,7% dei minori sotto i 16 anni – pari a circa 2 milioni di persone – risulta esposto al rischio di povertà o esclusione sociale.

La tragedia di Riccardo é stata tanto terribile quando assurda. È difficile da accettare che un ragazzo di 17 anni, in vacanza con la sua famiglia, abbia perso la vita mentre scavava una buca sulla spiaggia. Un gioco, un momento di libertà , come ne abbiamo vis Vai su Facebook

Povertà in aumento tra i bambini: in Italia quasi un terzo dei minori di 6 anni è in condizioni di privazione; Ricerca: Poveri noi! La povertà tra rinunce, aspettative e desideri di cambiamento; Under 6, in Italia cresce il rischio povertà : è al 27,7%.