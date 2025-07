Albanese chiede isolamento di Israele

0.55 Durante la Conferenza del Gruppo dell' Aia a Bogotà , la relatrice ONU Francesca Albanese ha chiesto di interrompere ogni legame con Israele, denunciando l'ipocrisia dell'UE e il suo allineamento agli Stati Uniti. "Temo ciò che la regione (l'Ue) e le sue istituzioni sono diventate per molti, una confraternita di stati che predicano il diritto internazionale, ma che sono guidati più da una mentalità coloniale che da principi, agendo come vassalli dell'impero statunitense, mentre ci trascina di guerra in guerra". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Mentre nelle ultime ore si torna a parlare di una tregua a Gaza, alcuni rappresentanti del Governo criminale di Netanyahu svelano i loro reali piani: bisogna "annettere" la Cisgiordania a Israele, è una "opportunità storica che non dobbiamo perdere". È l'ennesi

