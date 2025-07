Replica La notte nel cuore in streaming puntate del 15 luglio | Video Mediaset

Torna stasera martedì 15 luglio 2025 la soap turca La notte nel Cuore ( Siyap Kalp ). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 22, 23 e 24 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Sumru sviene e viene portata in ospedale in terapia intensiva. I due gemelli vanno a trovarla. Nel frattempo, Hikmet, diffidente, vuole vederci chiaro e parte per Aksu in cerca di risposte. Hikmet, di ritorno da Kayseri, avendo appreso che Nuh e Melek sono figli illegittimi di Sumru, decide di usare questa informazione a suo detrimento. Cihan assume Melek come sua assistente contro il volere del padre. Hikmet, appresa la verita’ sul passato di Sumru, inizia a stuzzicarla e a metterla in difficoltĂ di fronte a Samet. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

