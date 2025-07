caos alla stazione sputa contro i pendolari e aggredisce i soccorritori fermato dalla polizia

Pietrasanta, 16 luglio 2025 – Aveva giĂ creato problemi nei giorni scorsi dando in escandescenze nella zona della stazione, tanto che era intervenuta anche la polizia municipale per riportarlo alla calma. Ma il trambusto che ha scatenato ieri mattina potrebbe costare una denuncia al senzatetto bloccato da due agenti della polizia del commissariato di Forte dei Marmi intervenuti insieme a un’ambulanza della Croce Verde di Pietrasanta e a un’automedica dopo le segnalazioni dei cittadini. L’uomo, in condizioni psicofisiche visibilmente alterate, intorno alle 12,45 si è reso protagonista di atti molesti e violenti al primo binario, in un continuo crescendo che ha costretto molte persone, turisti inclusi, ad allontanarsi dalla stazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

