Dazi Tajani | accordo non vicinissimo serve che sia equo

Washington, 16 lug. (askanews) – Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha espresso oggi a Washington al rappresentante commerciale Usa Jamieson Greer la necessitĂ che un accordo sui dazi Usa-Ue sia “equo”. Lo ha segnalato lo stesso ministro parlando con la stampa, in cui ha chiarito che le posizioni non sono “ancora vicinissime”. L’incontro “è durato quasi un’ora, io ho ribadito qual è la posizione italiana: vogliamo evitare assolutamente una guerra commerciale ma nello stesso tempo vogliamo difendere il sistema dell’export del nostro paese, vogliamo difendere le nostre imprese. Quindi siamo favorevoli a trovare un accordo che sia vincente per entrambi” ha detto Tajani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

