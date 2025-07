Pronto soccorso arriva il facilitatore la figura antidoto contro le violenze

Firenze, 16 luglio 2025 – Viene da chiedersi se sia una sconfitta o una vittoria la necessitĂ di introdurre nei pronto soccorso della Toscana la figura del facilitatore per gestire le difficoltĂ di comunicazione tra personale sanitario e pazienti e ridurre la conflittualitĂ , che troppo spesso sfocia in violenza verbale e anche fisica contro gli operatori della salute. Manca personale, i pronto soccorso sono sotto organico, ma medici e infermieri che vogliano lavorare in trincea non si trovano. Difficile trattenere anche quelli che ci sono. Il personale è stressato, la gente esasperata dalle attese e gli ospedali si trasformano in ring. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pronto soccorso, arriva il facilitatore, la figura antidoto contro le violenze

In questa notizia si parla di: pronto - soccorso - facilitatore - figura

Asl Frosinone: al via nuovi cantieri, assunzioni e rilancio dei Pronto Soccorso - Un totale di 25 procedure concorsuali per 198 figure professionali da reclutare, convenzioni con le più importanti Università della Regione Lazio, l’attivazione di nuovi 6 cantieri PNRR e un'accelerazione dei lavori del nuovo Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Scolastica di Cassino.

Assalto al pronto soccorso: "Venti pazienti in attesa e oltre cinquanta in cura" - Assalto al pronto soccorso, con punte di oltre 50 pazienti in cura e 20 in attesa. "Dopo il ponte della Pasqua il pronto soccorso è stato nuovamente intasato dagli utenti – denuncia la Fp Cgil – Mercoledì scorso siamo arrivati a punte molto elevate di pazienti in attesa di essere vistati e poi, se necessario, ricoverati.

Cosenza, pronto soccorso preso di mira dai vandali: devastato lo spogliatoio interno - Vandali in azione all'interno del pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza. Una persona è riuscito a penetrare all'interno degli spogliatoi riservati al personale e ha devastato tutto ciò che gli capitasse a tiro, come testimonia la foto: armadietti divelti ed effetti personali distrutti.

Liguria, al Pronto soccorso arrivano i “facilitatori” per l’accoglienza e il supporto ai familiari; Aggressioni in sanità , la proposta calabrese che vuol varcare il confine regionale; Infermiere “facilitatore” in Pronto soccorso a Teramo: pazienti meno soli durante l’attesa.

Pronto soccorso Pesaro, ecco i facilitatori: "Aiutiamo i pazienti in ... - Da una settimana al pronto soccorso di Pesaro è nata la figura del comunicatore- Secondo ilrestodelcarlino.it

“Facilitatore professionale" al pronto soccorso di Lavagna il tramite ... - Lavagna – Allo stato attuale, vista l'impossibilità di consentire la convivenza tra ricoverato e accompagnatore al pronto soccorso, è istituita la figura del "facilitatore", un educatore ... Segnala ilsecoloxix.it