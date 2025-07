San Simone Stock | il Santo del 16 luglio e il Suo Impatto Globale

San Simone Stock è una figura venerata nella tradizione cattolica, noto per essere uno dei santi più importanti dell'ordine carmelitano. La sua festa si celebra il 16 luglio, una data significativa per i fedeli che riconoscono il suo contributo spirituale e storico. Chi era San Simone Stock?. San Simone Stock nacque nell'Inghilterra del XIII secolo e divenne un importante membro dell'ordine dei Carmelitani. È ricordato soprattutto per la sua devozione alla Vergine Maria e per aver ricevuto lo scapolare marrone, un simbolo di protezione e fede. Secondo la tradizione, la Madonna apparve a San Simone Stock nel 1251, promettendo che chiunque indossasse lo scapolare sarebbe stato salvato dal fuoco eterno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

