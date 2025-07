Aumentano le strisce blu a Monza residenti infuriati | Paghiamo per parcheggi che non si trovano e strade luride

MONZA – Dopo l’attivazione, lo scorso 3 giugno, delle strisce blu attorno alla Villa Reale, ora tocca a Borgo Bergamo. Dal 4 agosto entrerĂ in vigore la nuova Zpru 6 (Zona di particolare rilevanza urbanistica) con nuove regole per la sosta e una riorganizzazione degli stallIi. La novità è legata alla convenzione sul parcheggio interrato “Park Bergamo“, che ha previsto l’estensione della regolamentazione anche nelle aree circostanti. I lavori per la segnaletica sono giĂ in corso. Le strisce blu saranno attive tutti i giorni, dalle 8 alle 24, con una tariffa di 1,20 euro l’ora per le prime tre ore e 2,20 euro per le successive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aumentano le strisce blu a Monza, residenti infuriati: “Paghiamo per parcheggi che non si trovano e strade luride”

