Ferragosto a Napoli tra tradizioni festa e cultura

Ferragosto è una delle festività più attese dell’estate italiana, e a Napoli, questa ricorrenza acquista un significato speciale, intrecciando tradizione, folklore e il calore del popolo partenopeo. Il 15 agosto, infatti, è un giorno di festa che coinvolge tutta la città , dalle strade al mare, dalle piazze alle chiese, regalando uno spettacolo di emozioni e colori che rispecchiano l’anima di Napoli. Il Significato di Ferragosto a Napoli. Iniziamo con una riflessione sul significato di Ferragosto, che in origine affonda le radici nell’antica Roma. La festività nasce come “Feriae Augusti” nel 18 a. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Ferragosto a Napoli tra tradizioni, festa e cultura

Ferragosto a Napoli: cosa fare in città tra eventi, cultura e relax - Napoli a Ferragosto non si svuota completamente, anzi, per chi resta in città ci sono tante opportunità per trascorrere la giornata tra cultura, relax e buon cibo.

Treni, a Ferragosto 2 ore in più per tratte Roma-Milano e Milano-Napoli, M5s attaccano: "Ritardi osceni e senza preavviso", ma orari annunciati e indicati nei biglietti Fs e Italo da un anno - L'allungamento dei tempi di percorrenza sulle tratte ad alta velocità dall'11 al 17 agosto 2025 è dovuto ai lavori legati al Pnrr e all'ordinaria manutenzione, annunciati un anno fa e programmati nella settimana in cui si registra un calo dei viaggiatori pendolari

Cibo, arte e tradizione: vivi Napoli a Ferragosto - Il Mattino - Dal food all'aperitivo on the beach a Marechiaro, dai musei aperti ai tour organizzati o agli show del Plebiscito.

Ferragosto, cosa significa? L'origine della festa e la tradizione