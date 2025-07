Posti letto in ospedale Italia in crisi

A considerarli con attenzione, i dati che emergono dal quadro tracciato dal servizio statistico dell’Unione europea offrono più di un motivo di riflessione, che si spinge oltre la. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Posti letto in ospedale, Italia in crisi

In questa notizia si parla di: posti - letto - ospedale - italia

Al Policlinico di Palermo 14 nuovi posti letto di terapia subintensiva - PALERMO (ITALPRESS) – Un passo avanti nella capacità di assistenza sanitaria, un rafforzamento della rete di supporto per i pazienti che necessitano di cure avanzate: sono stati inaugurati al Policlinico Universitario Paolo Giaccone di Palermo 14 nuovi posti letto, sono dedicati alla terapia sub intensiva e all’area critica.

Sicilia, la Regione investe 13 milioni per nuovi alloggi universitari: più posti letto e residenze riqualificate - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un intervento concreto contro il caro-affitti. La Regione Siciliana ha stanziato 13 milioni di euro per potenziare l’edilizia residenziale universitaria e offrire più alloggi gratuiti agli studenti fuorisede, contrastando così l’emergenza legata al caro-affitti.

Università e caro affitti, in arrivo quasi 4 milioni di euro per mettere a nuovo oltre 200 posti letto - Contro il caro-affitti, la Regione Siciliana finanzia con propri fondi interventi di edilizia residenziale universitaria per aumentare il numero di alloggi gratuiti destinati agli studenti fuorisede.

Posti #letto #ospedalieri. Prosegue il taglio in tutta Europa. #Italia tra i Paesi con il minor numero - #Sanità https://quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=130949… Vai su X

Paternò: nel nuovo piano sanitario regionale il numero dei posti letto dell’ospedale “Santissimo Salvatore” passerebbe dagli attuali 44 a 63. Soddisfatto... Vai su Facebook

Sanità , la maglia nera dell’Italia: in fondo alla classifica per posti letto negli ospedali; Negli ultimi dieci anni i posti letto negli ospedali Ue sono diminuiti del 7 per cento; Posti letto in Europa per abitante, solo in Italia si taglia senza alternative.

Negli ultimi dieci anni i posti letto negli ospedali Ue sono diminuiti del 7 per cento - L'Italia appena sopra la soglia dei 300 posti letto ogni 100 mila abitanti ... Lo riporta eunews.it

Posti letto in Europa per abitante, solo in Italia si taglia senza alternative - Nei Paesi avanzati dell’Ue i posti letto ospedalieri vengono tagliati in risposta al potenziamento della sanità territoriale e domiciliare. Scrive quifinanza.it