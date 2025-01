Top-games.it - Guida all’Accampamento Goblin di Baldur’s Gate 3

Leggi su Top-games.it

3 ci catapulta in un mondo oscuro e avventuroso, e gran parte di questa epica si svolge nell’intrigante Accampamento. Questa tana di scelleratezza è il cuore di molte missioni, sia principali che secondarie, e la tua decisione di come trattare con ipuò plasmare il corso del gioco. Segui questaunica, per scoprire tutto ciò che c’è da sapere sull’Accampamento.Dove Trovare l’Accampamentoin3Nel vasto mondo di3, l’Accampamentosi nasconde a ovest del Boschetto dei Druidi, poco distante dal vecchio ponte e dal Villaggio Pestato. Per raggiungerlo, esci semplicemente dal Boschetto e procedi verso ovest sulla mappa.Foto da mapgenie.ioIl Villaggio Maledetto si presenterà sulla tua strada, ma puoi attraversarlo senza problemi se riesci a superare un controllo.