Giustizia l’allarme degli avvocati | Giudici di pace al collasso Il Governo intanto riapre alcuni Tribunali soppressi

BOLOGNA – “Ladi prossimità, ovvero quella del giudice diè ormai alnon si intravedono misure correttive e di intervento. Si faccia presto, non c’è più tempo”. Questa la sollecitazione che arriva da Giampaolo Di Marco, segretario generale dell’Associazione nazionale forense dopo che ilha annunciato che arriverà il testo di uno schema di disegno di legge che prevede la riapertura di alcune sedi giudiziarie soppresse in seguito alla riforma del 2012 e l’istituzione del nuovo Tribunale della Pedemontana veneta, a Bassano del Grappa.“Accogliamo con favore la proposta dele la ferma dichiarazione che lo Stato non voglia arretrare e riflettere sul ruolo della giurisdizione nel Paese. Spiace però constatare che a fronte di questi progetti, ogni giorni si realizzano misure di segno contrario, ultima delle quali quella sul contributo unificato e il caos sul processo penale telematico.