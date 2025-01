Ilgiorno.it - Furti a Como, auto sospetta segnalata sui social: tre denunciati dalla polizia

, 10 gennaio 2025 – La loroera statasuicome, avvistata in zone in cui erano stati commessi. La pattuglia della Squadra Volante l’ha riconosciuta la scorsa notte in via Varesina, l’ha fermata e fatto un controllo. A bordo c’erano un rumeno di 20 annidi Lipomo, un dominicano di 21 anni anche lui residente a Lipomo e un italiano di 19 anni di Villa Guardia. I primi due già noti per aver ricevuto un avviso orale, e per altri provvedimenti. L’ispezione dell’ha inoltre portato al ritrovamento di quasi 18 grammi di hascisc, un taglierino con lama da 8 centimetri, due grossi cacciaviti e una pinza, il tutto nella disponibilità del ventenne rumeno, denunciato per possesso di attrezzi da scasso. Il dominicano è stato denunciato a piede libero in quanto non aveva al seguito i documenti che attestavano il suo regolare soggiorno, mentre il diciannovenne aveva tra i sui precedenti una recente condanna per rapina.