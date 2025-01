Gamberorosso.it - “Flebo di vitamine? Servono solo a chi le vende”. Intervista all'oncologo Silvio Garattini

Leggi su Gamberorosso.it

Vitamin drip,di, terapie infusionali. Ormai la tendenza è dilagata e non ha nemmeno senso dare un unico nome alla cosa. È quella pratica di iniettare per endovena, di cui avevamo già parlato qui. Il dibattito sui social si è acceso quando Fedez ha pubblicato, prima della festa di Capodanno di quest’anno, una foto in cui mostrava il suo braccio con un ago in vena collegato a unadichiarando di iniettarsiper caricarsi. Abbiamo voluto andare a fondo parlandone con il professore, oggi medico 96enne libero Docente in Chemioterapia e Farmacologia fondatore nel 1963 dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS.Ha sentito parlare della nuova pratica di infusione diusata da molti cantanti, attori, artisti noti?Sì, Sì.