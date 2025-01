Iltempo.it - Ecco perché Trump vuole davvero la Groenlandia: una rotta da proteggere

2.170.000 km2, sette volte l'Italia. Questa è la dimensione della, territorio autonomo del regno di Danimarca. Quest'ultimo è grande 49.000 km2, vale a dire un rapporto di uno a quarantatré con quella che è l'isola più vasta del mondo. Laè ricca di risorse naturali, tra cui uranio, terre rare, petrolio, gas naturale e minerali come ferro, zinco e oro: tutti elementi preziosi per le tecnologie avanzate dell'economia moderna. Inoltre lo scioglimento dei ghiacci sta rendendo sempre più percorribili le rotte artiche, che sono enormemente vantaggiose. Facciamo un paio di esempi: da Shanghai a Rotterdam via Canale di Suez sono 20.000 chilometri, passando a nord diventano 14.000 (-30%); da Yokohama a Amburgo via Canale di Suez sono 21.000 chilometri, passando a nord 15.