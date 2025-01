Bergamonews.it - Centrodestra unito? Il risiko delle elezioni a Treviglio e Caravaggio e il ruolo della Provincia

Bergamo. Archiviata la pratica amministrative, ormai un lontano ricordo, è tempo di nuovi equilibri. Dove? Nella coalizione didove si cominciano a scaldare i motori in vista del prossimo importante appuntamento politico, quello relativo alla scelta del nuovo presidente di. Non si sta certo parlando di una questione imminente, la scadenza di fine mandato dell’attuale numero uno di via Tasso Pasquale Gandolfi è infatti fissata per dicembre 2025, ma i partiti dell’alveo dell’attuale vice Umberto Valois, in quota Forza Italia, e dell’ex Matteo Macoli, Lega, sembrano aver avviato le prime interlocuzioni. Si tratta di discorsi embrionali, anche perché molto dipenderà dalla stagione che vivrà la: se l’elezione dell’uomo odonna che sarà chiamato a sedersi sulla poltrona più ambita rimarrà di secondo livello, con una scelta dunque tra i sindaci in carica, o se, diversamente, tornerà ad essere una volontà popolare.